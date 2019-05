Fogo no Garachico ameaçou plantações

Um incêndio no Pedregal, na zona do Garachico, obrigou ontem por volta da meia-noite à saída dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, não se tendo registado feridos. O fogo consumiu uma área de mato e, embora não tenha chegado a ameaçar casas, acabou por colocar em risco algumas culturas, salvas pela pronta intervenção da meia dúzia de homens que esteve no terreno.

O alerta foi dado para o quartel, de onde saiu inicialmente uma viatura. Uma segunda foi depois requerida com maior capacidade de combate, tendo o fogo sido extinto cerca de duas horas depois.

A informação de que o fogo terá tido início numa queimada em terrenos baldios não foi confirmada por fontes oficiais, mas é uma das hipóteses mais fortes apontadas informalmente. Dada a natureza e a proibição em vigor de queimadas nesta altura do ano sem autorização e vigilância dos bombeiros, a Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.