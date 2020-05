Fogo na Ribeira de Machico em fase de rescaldo

O fogo em mato que, esta manhã, reacendeu na zona da Ribeira de Machico, numa zona de mato, já se encontra em fase de rescaldo.

De acordo com a Protecção Civil de Machico, as chamas foram debeladas por seis bombeiros, apoiados por duas viaturas. No local estão também dois operacionais do Corpo de Polícia Florestal.

“Solicitamos à população em geral que seja prudente e evite queimas ou fogueiras, face ao período de temperaturas altas em que nos encontramos”, refere a Protecção Civil Municipal.

De recordar que, tal como já divulgado pelo DIÁRIO, os concelhos de Santa Cruz e de Machico encontram-se sob risco de incêndio muito elevado, uma vez que estão previstas altas temperaturas, aliadas a baixa humidade e algum vento.