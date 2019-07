Fogo extinto no Castelejo

Foi extinto por volta das 0h30 o fogo florestal que começou ontem à tarde na zona do Castelejo, em Câmara de Lobos e que esteve a ser combatido pelos Bombeiros Voluntários deste concelho e ainda pelos Voluntários Madeirenses, que reforçaram os meios no terreno para enfrentar as chamas. Além das duas corporações, no teatro de operações esteve ainda o helicóptero ao Serviço Regional de Protecção Civil até às 20 horas.

O fogo lavrou numa zona de eucaliptos, tendo sido combatido com a ajuda de cinco viaturas e 13 homens dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, para além de duas equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que regressaram ao quartel já por volta das 2h45 da madrugada, e a equipa helitransportada.

Neste momento está no local uma viatura e três homens de prevenção, para vigiar e controlar eventuais reacendimentos.