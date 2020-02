Um fogo numa zona de mato, nos Canhas, accionou os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, pelas 7h30 desta terça-feira.

As chamas deflagraram na Levada do Poiso e estiveram bem próximo de casas. Contudo, neste momento, o incêndio já se encontra em fase de rescaldo, permanecendo no local uma viatura e quatro operacionais.