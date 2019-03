Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram esta tarde alertados para combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato. De acordo com um morador, o fogo surgiu no Lombo Cabouco, no Jardim da Serra, e foi extinto com o apoio de um pronto socorro pesado. Não houve danos a lamentar, disse a mesma fonte.