Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos encontram-se na zona do Garachico a combater um incêndio que deflagrou numa zona de mato.

De acordo com o que foi possível apurar, no local está um veículo pesado de combate a incêndios e três bombeiros, sendo que as chamas lavram próximo de uma residência.

O alerta surgiu por volta das 18 horas.