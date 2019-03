Fogo em mato na serra da Ribeira Brava

Um auto-tanque pesado e quatro elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava foram esta tarde encaminhados para a zona alta do concelho em resposta a um alerta para fogo na serra. Alegadamente a informação chegada ao quartel dava conta que o fogo, que se julga ser em mato, era no Lugar da Serra, Campanário, mas chegados ao local terão sido alertados que afinal a queimada estava a acontecer do outro lado da colina, no Sítio das Fontes, desta feita já pertencente à Freguesia da Ribeira Brava. As últimas informações dão conta que os bombeiros mobilizados dirigiram-se para a zona das Fontes.