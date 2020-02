Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol estão a combater mais um incêndio no concelho. O fogo está a consumir mato na zona da Trompica e está a ser extinto com o apoio de uma viatura de combate a incêndios.

Alguns elementos desta corporação encontram-se ainda no sítio da Adega, no Campanário, no rescaldo do fogo que surgiu esta manhã.