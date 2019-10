Um fogo que deflagrou numa zona de mato, no Caminho dos Pretos, em São Gonçalo, accionou os Bombeiros Voluntários Madeirenses. Os ‘soldados da paz’ contaram com o apoio de populares e, em conjunto, extinguiram as chamas junto de habitações.

O alerta chegou ao quartel por volta das 15h45, com os populares a pedirem auxílio aos bombeiros.