Fogo em casa abandonada no Campo da Barca gera aparato

Um incêndio numa casa abandonada localizada no Campo da Barca está a mobilizar um grande aparato de bombeiros para o combate às chamas e de polícias para controlo do trânsito. Segundo o que DIÁRIO apurou no local, trata-se de uma zona habitualmente frequentada por pessoas sem-abrigo.

A casa encontra-se em ruínas e as chamas terão sido em detritos existentes nas imediações. O combate ao fogo está a ser feito por elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com duas viaturas pesadas e uma ligeira. Duas ambulâncias estão também na área, embora não haja informação da existência de feridos. Para facilitar o combate às chamas, a PSP cortou o trânsito no viaduto que vem da Rua Alferes Veiga Pestana. Os estragos aparentemente são reduzidos.

É de referir que, no passado, já houve pequenos focos de incêndio no mesmo local.