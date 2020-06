Um incêndio numa viatura ligeira levou os Bombeiros Sapadores do Funchal a saírem esta noite para a zona do Caminho do Trapiche, Estrada do Laranjal, onde um carro que se encontrava estacionado estava a arder. Era 1h20 quando o alerta foi dado, tendo a corporação enviado duas viaturas, uma delas um pesado, e oito homens para combater o fogo, que não provocou feridos.

O carro estava desocupado, tendo o incêndio começado na zona do motor e consumido parte do tablier, não provocando outros danos.