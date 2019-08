Fogo aproxima-se do Hotel Jardim Atlântico

Continua a dar trabalho uma das frentes activas do incêndio que lavra na freguesia dos Prazeres. Há momentos as chamas aproximavam-se do Hotel Jardim Atlântico, como se pode ver nas fotos captadas há momentos, sob a vigilância atenta dos bombeiros voluntários da Calheta que estão colocados para defender a unidade.

Recorde-se que este fogo teve inicio durante a madrugada e chegou a ameaçar várias habitações, no entanto o trabalho dos bombeiros e a eficácia do meio aéreo conseguiu travar o avanço do fogo. Ainda assim, não foi possível parar as chamas que tiveram um sentido sul e numa zona inacessível.

Esta tarde, ao DIÁRIO, o presidente da Câmara Municipal Calheta não escondeu que há suspeitas muito fortes de fogo posto