Um incêndio deflagrou hoje numa zona de mato, no sítio do Forro, no Estreito de Câmara de Lobos, e ameaçou algumas habitações.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, pouco antes do meio-dia, que mobilizaram para o local uma viatura de combate a incêndios com três elementos para apagar as chamas.

O incêndio não provocou danos de maior.