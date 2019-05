Fogo activo permite aos bombeiros apenas ficar a ver

Duas viaturas e seis homens continuam no terreno na Fajã da Ovelha, neste momento apenas em vigilância do fogo que deflagrou ontem por volta das 14h30 e que continua activo e a consumir mato numa zona de difícil acesso. O fogo neste momento não coloca em perigo habitações, mas dada a zona para onde evoluiu, pouco mais podem fazer os Bombeiros Voluntários da Calheta do que acompanhar a situação de perto.

Ontem foram mobilizados 31 operacionais e 13 viaturas e o fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntários da Calheta e Bombeiros Voluntários Madeirenses, tendo no local estado presente também elementos do Corpo de Polícia Florestal. A corporação local esteve toda a noite no terreno.