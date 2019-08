Feridos do capotamento no túnel do Curral são todos estrangeiros

Os cinco feridos resultantes do despiste seguido de capotamento lateral ocorrido esta manhã no túnel do Curral das Freiras são todos estrangeiros que seguiam no Volvo acidentado, incluindo três menores de idade.

Alegadamente o acidente, que envolveu uma segunda viatura, terá ficado a dever-se a uma má ultrapassagem de veículo que seguia em sentido contrário – direcção do Funchal – interrompendo, abruptamente, o passeio dos turistas que seguiam em direcção à freguesia do Curral das Freiras.

Inicialmente foram mobilizadas para o local cinco ambulâncias de socorro, quatro das quais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, e outra da Cruz Vermelha. Mais tarde, foi solicitada a presença de mais uma ambulância devido às queixas da sexta vítima deste aparatoso acidente, o condutor e único ocupante da viatura que circulava no sentido ascendente.

De acordo com as últimas informações, nenhuma das vítimas feridas inspirava cuidados de maior à chegada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, apesar de um dos feridos ter sido encaminhado para o bloco operatório.