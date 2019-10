Falta de água na zona dos Barreiros gera várias queixas

A falta de água na zona dos Barreiros e das Virtudes, em São Martinho, no Funchal, tem gerado várias críticas. Ao que tudo indica, uma rotura na rede de abastecimento de água potável estará na origem do problema.

Um dos casos que chegou ao DIÁRIO é o da Lavandaria Clássica, que se encontra sem conseguir trabalhar desde a hora de almoço. “São três máquinas cheias de roupas, para entregar aos clientes, que ainda não foram lavadas”, relata um leitor que se encontrava nesse estabelecimento comercial. O proprietário lamentava a falta de informação e a demora na resolução do problema. As máquinas de lavar encontram-se com roupa no seu interior há várias horas, bem como com os respectivos produtos de lavagem, que não podem ser removidos sem água. Segundo o proprietário da lavandaria, que pretende reclamar pelos prejuízos causados, as máquinas estão bloqueadas.

Segundo a mesma fonte, os serviços camarários dizem estar a resolver o assunto, mas este problema vem a arrastar-se há horas.