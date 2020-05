Uma explosão ocorrida esta madrugada numa habitação na Calheta, provocou um ferido. O alerta foi dados aos Bombeiros Voluntários da Calheta às 2h35, tendo a corporação avançado para o socorro com sete elementos e três viaturas.

O cenário encontrado no local indica uma explosão provocada por uma fuga de gás, mas as entidades competentes estão a apurar as causas do acidente que provocou um ferido. O homem foi encontrado consciente, mas apresentava algumas queimaduras.