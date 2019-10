Um homem estrangeiro, de 67 anos, foi esta manhã encontrado cadáver no quarto de um hotel situado no Caniço de Baixo. Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz estiveram no local, juntamente com a EMIR, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A mulher da vítima encontrava-se em estado de choque.