Estrangeira picada por insecto socorrida na Levada do Castelejo

Uma cidadã estrangeira foi esta tarde socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico quando fazia caminhada na Levada do Castelejo, entre o Porto da Cruz e São Roque do Faial, com queixas depois de alegadamente ter sido ‘picada’ por insecto.

A vítima, uma mulher com mais de 70 anos de idade, queixava-se de tonturas e dificuldades respiratórias, o que obrigou os bombeiros a mobilizarem quatro elementos distribuídos por duas viaturas (uma ambulância de socorro e carro de apoio).

Depois de assistida e resgatada do trilho na referida levada, foi transportada às urgências do Centro de Saúde de Machico. Após avaliação médica foi decidido encaminhar a doente para o hospital Central do Funchal.