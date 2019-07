Estava a lavar o carro e caiu de uma altura de 3 metros em Santo António

Uma mulher na casa dos 50 anos caiu este sábado, por volta das 19 horas, de um muro com uma altura de sensivelmente três metros, no sítio dos Três Paus à Viana, nas Zonas Altas da freguesia de Santo António, quando tinha acabado de lavar o seu automóvel, embatendo com a nuca numa levada e ficando em estado grave.

Ao que tudo indica, a cinquentenária terá tropeçado numa mangueira depois de lavar o seu veículo, numa entrada particular, e caiu numa fazenda, embatendo com a parte posterior da cabeça numa levada.

De acordo com relatos recolhidos no local, nomeadamente a vizinhança, a senhora, que chegou a desmaiar diversas vezes, foi encontrada por um vizinho que deu o alerta de emergência. Ainda segundo alguns testemunhos, a mulher saiu do local “entubada”, mas ao que parece “já está a falar” depois de ter dado entrada no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ainda assim, o estado da vítima é considerado grave e inspira cuidados.

Para o local foi encaminhada uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa e uma equipa da EMIR.