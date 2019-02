As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o dia de hoje confirmaram-se. Neste momento, está a nevar no Pico do Areeiro, onde os termómetros marcam 0,8 ºC.

Segundo Victor Prior, director do Observatório Meteorológico do Funchal, já caiu 0,4 milímetros de precipitação sólida.