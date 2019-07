Esplanada do Apolo evacuada por suspeita de incêndio urbano junto à Sé do Funchal

A esplanada do Café Apolo, situado junto à Sé Catedral, na baixa do Funchal, foi evacuada no início da noite deste domingo, devido a uma suspeita de fogo urbano no edifício de escritórios vizinho.

Segundo foi possível apurar, a Protecção Civil recebeu um alerta indicando a existência de fumo no interior do prédio, facto que mobilizou as duas corporações de bombeiros - Voluntários Madeirenses e Sapadores do Funchal - da capital madeirense, que posicionaram no local cinco viaturas pesadas de combate a incêndios urbanos, auxiliados por dois veículos da PSP.

Os bombeiros foram alertados pelas 20h10 da suspeita de fogo num andar superior do edifício ao lado do Apolo. Foi detectado por pessoas que subiram ao sexto andar do edifício de escritórios e notaram a presença de fumo que parecia ter origem num dos andares inferiores.

Neste momento, os bombeiros estão no interior do prédio a procurar a origem do alegado foco de incêndio naquele imóvel antigo, situado numa zona histórica da cidade do Funchal.

Segundo o último balanço efectuado pela reportagem do DIÁRIO no local, os bombeiros acabaram de fazer uma vistoria ao 6.º e 4.º andares e nada detectaram. Agora estão a concluir a vistoria ao 5.º piso.

O proprietário do edifício e os ocupantes dos vários escritórios estiveram no local e entregaram as chaves para facilitar a vistoria e evitar o arrombamento de portas.

Registe-se que o ambiente no exterior é calmo, as pessoas estão a passear com tranquilidade e do edifício não é visível qualquer anormalidade.