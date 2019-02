Equipas de socorro já retiraram corpo de mulher da ravina no Caniçal

As equipas de socorro já conseguiram resgatar a mulher que se terá despistado de carro, esta segunda-feira, entre , na zona da Prainha, no Caniçal, na estrada que liga a Quinta do Lorde à Ponta de São Lourenço.

As imagens transmitidas pela RTP Madeira mostram que as equipas recolhem a mulher, que terá à volta de 40 anos, transportada numa maca que os Bombeiros Municipais de Machico fizeram descer à ravina - de difícil acesso, a cerca de 60 metros da estrada - através de uma grua. Os elementos montaram uma auto-escada e através da técnica de rapel desceram os materiais necessários para juntyo da viatura, para desencarcerar a vítima

Já durante a tarde, a mulher não aparentava ter sinais vitais.

Além dos BMM, está no local uma embarcação do SANAS, caso seja necessário resgatar a vítima através do mar.