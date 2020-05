Encontrado carro furtado em Câmara de Lobos

O carro de marca ‘Toyota Corola’, que foi furtado na madrugada de quarta-feira, em Câmara de Lobos, já foi encontrado.

O automóvel foi visto por um popular na Travessa da Estufa, junto à Rua do Til, no Funchal, tendo o mesmo alertado a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.

Segundo o proprietário, a viatura não apresentava danos no exterior, mas os assaltantes furtaram do interior o rádio, uns óculos de sol e uma coluna de som, num valor que não foi possível precisar.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, o veículo, com a matrícula RN-68-63, estava estacionado no sítio do Carmo, local onde costumava ficar há anos, quando foi furtado.

Alguns vizinhos terão ouvido bater de portas e um arranque, mas não conseguiram avistar o ladrão.

O proprietário alertou para o facto de o carro ser único na ilha da Madeira, o que o tornou fácil de identificar.