Encerramento da urgência da Ribeira Brava deixa pessoas em “pânico”

Várias pessoas foram ontem surpreendidas com uma informação do SESARAM, colocada no serviço de atendimento urgente, que dava conta de que em caso de urgência deveriam contactar o Serviço de Atendimento Urgente da Ribeira Brava. Os Voluntários de São Vicente chegaram mesmo a se deslocar àquele serviço com um paciente, mas este serviço encontrava-se fechado, tendo por isso se deslocado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Contactado pelo DIÁRIO, o comandante daquela corporação de bombeiros, Artur Fernandes, disse que esta foi “uma decisão súbita que carecia de informação antecipada”. Até porque, tem vindo a causar “pânico” junto da população, deixando muitos “à deriva”.

Tendo isto em conta, recomenda que a Secretaria Regional da Saúde venha a público explicar o que levou os responsáveis a tomarem esta decisão.