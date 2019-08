EMIR ensina a salvar vidas no Porto Santo

A Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) está a promover uma acção de sensibilização, no parque de campismo do Porto Santo, para ensinar as pessoas a salvar vidas.

Segundo Tiago Camacho, os interessados podem aprender como actuar numa situação de paragem cardiorrespiratória, com técnicas utilizadas no suporte básico de vida.

A mesma fonte referiu que os que comparecem mostram-se interessados em saber mais sobre o assunto e lembrou que “nunca é demais alertar a população para este tema pois temos muito para crescer neste sentido”.