Embarcação sem energia ao largo da Ponta de São Lourenço

Uma embarcação de pesca, que se encontrava a navegar a cerca de 10 milhas da Ponta de São Lourenço, no Caniçla, está ser rebocada, após ter ficado sem energia a bordo.

De acordo com o Comandante do Porto do Funchal, a tripulação encontra-se bem de saúde, sendo que o único problema estará relacionado com a falta de energia, que não permite que a embarcação navegue pelos seus próprios meios.

Uma outra embarcação que se encontrava nas proximidades está a auxiliar esta operação, sendo que o estado do mar não apresenta riscos para a segurança dos intervenientes.