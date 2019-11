Embarcação ‘Sagres V’ precisou de assistência junto ao Lazareto

Ao início da manhã deste dia 27 de Novembro, a Marinha, através do subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento do Funchal, coordenou uma operação de assistência a uma embarcação de pesca, denominada ‘Sagres V’, com três tripulantes a bordo. A embarcação encontrava-se sem propulsão, em frente ao Lazareto.

Foi activada para o local a embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos da Estação salva-vidas do Funchal que efectuou o reboque para a Marina do Funchal, pelas 09h38.

Os três tripulantes estavam bem de saúde e não precisaram de cuidados médicos.

O comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.