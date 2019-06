Embarcação em infracção na área protegida das Desertas

A equipa do Corpo de Vigilantes da Natureza, que se encontra em serviço na Reserva Natural das Ilhas Desertas, detectou, no final da tarde de ontem, uma embarcação de recreio a navegar dentro da área de protecção total daquela Reserva.

De acordo com a Secretaria Regional do Ambiente, a Reserva Natural das Ilhas Desertas tem uma área total de 12586 hectares, sendo delimitada pela batimétrica dos 100 metros. “Através do estatuto de protecção total são resguardados os ecossistemas de toda a área terrestre (Ilhéu Chão, Deserta Grande, Bugio e ilhéus) e toda a área marinha adjacente localizada a sul da Ponta da Doca, a oeste, e da Ponta da Fajã Grande, a leste. Nesta área de protecção total está interdito o acesso de pessoas e embarcações, com excepção do acesso à baía da Doca, estabelecida como fundeadouro autorizado”, explica nota enviada à imprensa.

Da infracção detectada resulta o normal expediente contraordenacional.