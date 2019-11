Duas turistas perderam-se nas serras na Madeira

Duas mulheres estrangeiras, com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos, perderam-se esta tarde nas serras da Madeira, mas acabaram por ser encontradas bem de saúde.

Ao que tudo indica, as turistas entraram na zona do Fanal mas fizeram um percurso não recomendado, tendo sido ao fim de algum tempo encontradas pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e pela Polícia Florestal, que entraram na zona da Ribeira Funda.

Os Bombeiros pedem às unidades hoteleiras para fazerem as devidas recomendações aos turistas, nomeadamente informar da importância do vestuário adequado para caminhadas, dos percursos recomendados e para o uso do telemóvel, se possível com a aplicação do Serviço Regional de Protecção Civil instalada.