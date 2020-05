Dois homens sofreram queimaduras de ‘caravelas-portuguesas’, esta tarde, quando se encontravam a nadar na praia do Vigário, em Câmara de Lobos e precisaram de assistência por parte dos bombeiros.

Além dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos também a Polícia Marítima auxiliou no socorro a estas vítimas, uma vez que um dos homens encontrava-se afastado da costa.

Com queimaduras na zona do pescoço e membros superiores, as vítimas foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.