Duas pessoas ficaram esta manhã presas no elevador de um prédio localizado na Rua Dr. Fernão Ornelas. As mesmas viriam a ser libertadas com a intervenção dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, chamados pelas 08h16 a intervir. Para o local foi enviada um veículo ligeiro de combate a incêndios e respectiva guarnição. Pouco depois as duas pessoas enclausuradas no pequeno compartimento elevatório eram libertadas.