Uma colisão na Estrada da Liberdade, no Funchal, provocou há instantes dois feridos. As vítimas, uma mulher de 54 anos e outra de 43, queixavam-se de dores no pescoço e foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça em ambulâncias dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Nesta operação estiveram envolvidos 15 elementos desta corporação.