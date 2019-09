Duas mulheres, de 19 e 55 anos, ficaram feridas esta manhã, na sequência de um acidente de viação que envolveu dois carros na Rua Dr. Pestana Júnior, no Funchal. O socorro às vítimas foi prestado pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, às 11h25, que as transportaram para o Serviço de urgência do Hospital do Funchal.