Uma cadela de raça Beagle, com três anos, desapareceu esta manhã de uma habitação situada no Caminho do Lombo dos Aguiares, em Santo António. Os donos pedem a quem tenha alguma informação sobre o seu paradeiro para entrar em contacto através do número 910 232 078 pois dizem ter grande estima por ela.

A cadela, de nome ‘Julieta’, tem chip.