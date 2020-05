Dono recupera carro após ser ultrapassado por ladrão

Um automóvel, que tinha sido furtado na madrugada da última segunda-feira, foi ontem recuperado pelo próprio dono.

O ladrão terá feito uma ultrapassagem com o carro furtado, mas não se apercebeu de que estava a ‘fintar’ o proprietário e acabou por ser apanhado junto ao Campo do Marítimo, no Funchal.

Segundo um familiar do proprietário, a viatura, um Peugeot 205, foi furtada na noite de domingo para segunda-feira quando se encontrava estacionada num parque reservado a moradores na Penteada, abaixo do restaurante ‘A Parreira’. Leia mais na edição impressa de amanhã.