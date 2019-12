Dois turistas encontrados enforcados no Porto Santo

Os cadáveres de um casal, ao que tudo indica natural dos países de Leste, foram hoje encontrados enforcados numa vereda no Porto Santo.

O alerta chegou ao 112 através de uma turista, que se encontrava a realizar o percurso no Caminho da Terra Chã, no cruzamento junto ao Pico Branco, pelas 11h40. As primeiras informações davam conta da existência de um corpo no local. Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados. Depois de percorrerem cerca de 1 hora a pé, encontraram dois corpos, em sítios distintos do percurso.

Os operacionais estão a realizar o transporte dos estrangeiros em macas, sendo que a agência funerária já se encontra no local. Também a PSP e a Polícia Florestal foram chamadas a comparecer.

Segundo foi possível apurar, o casal com cerca de 60 anos estaria na ilha dourada há cerca de um mês.