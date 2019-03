Dois turistas em apuros localizados em vereda do Curral das Freiras

Dois turistas estarão em dificuldades, na vereda do Pico Grande, abaixo do Pico do Areeiro, e os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão a tentar alcançá-los para proceder ao seu resgate.

Segundo foi possível apurar, os turistas terão pedido auxílio através do 112, dando conta de que se encontravam a percorrer essa vereda que liga a Fajã Escura e a Fajã dos Cardos, no Curral das Freiras. Um dos caminhantes estará desidratado, pelo que informaram as autoridades de que pretendiam descansar um pouco e, depois, prosseguir caminho, caso fosse possível.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos enviaram a ambulância do destacamento do Curral das Freiras par ao local, por volta das 15 horas, mas não conseguiram localizar os indivíduos. Mais tarde, pelas 17 horas, uma outra ambulância seguiu, com os bombeiros a seguirem caminho pela Boca dos Namorados.

As informações recolhidas dão conta de que os turistas já foram localizados e que os operacionais estão a percorrer a vereda até os conseguirem alcançar.

De momento, não é possível aferir o sexo ou a nacionalidade destes turistas.