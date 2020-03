Dois novos casos suspeitos de coronavírus no Funchal

Duas pessoas com suspeita de contágio pelo novo coronavírus, o Covid-19, foram transportadas esta noite numa ambulância equipada para o efeito para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma terá sido ao início da madrugada e outra já mais tarde. Foram duas situações distintas segundo fontes relataram ao DIÁRIO. Uma das pessoas saiu de uma casa particular no centro do Funchal, a outra terá sido encaminhada desde o Hospital Particular da Madeira para o hospital público, onde estão preparadas as estruturas e as equipas para lidar com estas situações. As análises permitirão apurar se são ou não casos de coronavírus na Madeira, que recorde-se, até ontem á noite não tinha qualquer registo.