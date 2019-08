Dois feridos foi o resultado de um acidente de viação entre duas viaturas ligeiras e um camião, esta tarde, na via rápida. O sinistro, que ocorreu por volta das 16 horas, deu-se no sentido Ribeira Brava-Funchal, na zona do Campanário, e provocou ferimentos aparentemente ligeiros a duas mulheres, uma delas grávida.

O socorro às vítimas foi prestado pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que as transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.