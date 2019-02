Dois fogos em mato fazem sair bombeiros na Ribeira Brava

Os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava estão a combater dois incêndios em mato que deflagraram há pouco. O primeiro começou por volta do meio dia e meio é no Sítio da Apresentação na Ribeira Brava e está a ser combatido por uma viatura e três homens. O segundo deflagrou já depois da 1 hora e está a mobilizar outra viatura da corporação e dois elementos. Este segundo foco é também em mato, mas no Pico Ferreiro, na Tabua.

À hora do nosso contacto as duas equipas de bombeiros ainda estavam no local a combater o incêndio e não há informações sobre se há ou não habitações na envolvência.