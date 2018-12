Por volta das 8h33 desta manhã de segunda-feira (17 de Dezembro), os Bombeiros Municipais de Santa Cruz foram chamados ao hotel Four Views Oasis, no Caniço, para socorrer dois cidadãos estrangeiros encontrados inconscientes no quarto de hotel.

A EMIR também esteve no local a prestar os primeiros socorros, tendo os indivíduos sido encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.