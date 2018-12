Dois estrangeiros detidos por posse de heroína ficaram em prisão preventiva

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que, na passada terça-feira, no âmbito de uma intervenção policial, procedeu à detenção em flagrante delito de dois cidadãos do sexo masculino, de nacionalidade estrangeira, com 54 anos e 61 anos de idades, ambos residentes no concelho do Funchal, fortemente indiciados pelo crime de tráfico de estupefacientes.

Desta acção da PSP, desenvolvida pela Esquadra de Investigação Criminal do Funchal, resultou ainda a apreensão de cerca de 7310 doses individuais de produto suspeito de ser “heroína”, 5 telemóveis e mais de dois mil e trezentos euros em numerário.

Os detidos foram presentes ao Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca Judicial da Madeira, para realização do primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido decretada a medida de coacção de prisão preventiva.