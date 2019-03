Dois contentores de resíduos sólidos foram esta tarde vandalizados, com recurso a fogo, em Santo António. Ambos os contentores de lixo, localizados na Rampa Manuel Augusto da Costa, atrás do Cemitério de Santo António, foram incendiados por desconhecidos. Atitude reprovável que acabou por obrigar os Bombeiros Sapadores do Funchal a mobilizar cinco elementos apoiados por um Pesado Urbano, que foram ao local, perto das 17 horas, apagar o lume.