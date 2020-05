Dois agentes da PSP agredidos no Funchal

Dois agentes da Polícia de Segurança Pública foram esta manhã agredidos no Funchal, na Rua Bela de São Tiago.

Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça mas, ao que tudo indica, não correm perigo de vida.

Segundo apurou o DIÁRIO, a agressão ocorreu por volta das 8 horas. A PSP foi chamada a uma residência porque um homem se encontrava bastante alterado, mas foi mal recebida pelo morador.

O indivíduo, um homem com cerca de 50 anos, muniu-se de um ferro e de uma faca e terá esfaqueado os polícias que tentavam imobilizá-lo.

Um dos agentes sofreu ferimentos numa perna e o outro na zona do abdómen. O socorro às vítimas foi prestado por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que assegurou o transporte de um dos agentes para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça. O outro seguiu numa viatura particular.

Quando ao agressor, acabou por ser detido no local.