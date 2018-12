Um doente que se encontrava no Porto Santo foi transportado, esta manhã, para a Madeira, pois necessitava de cuidados médicos urgentes.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo realizaram o transporte do paciente para o aeroporto da ilha dourada, de onde partiu rumo à Madeira, a bordo do C295, por volta das 8h30.

A tripulação aterrou no Porto Santo pelas 11 horas, depois de ter deixado o doente na Madeira, para ser encaminhado ao hospital.