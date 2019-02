DIÁRIO alertou para perigo iminente em Setembro passado

Numa reportagem publicada no dia 11 de Setembro do ano passado, da autoria do jornalista Élvio Passos, o DIÁRIO dava conta da situação de perito iminente em que se encontrava o edifício agora destruído pelas chamas.

Sob o título ‘Marginalidade crescente’, o artigo adiantava que o prédio era epicentro de roubos, agressões, consumo de drogas e prostituição.

O dono do imóvel, o grupo AFA, através do seu administrador Bruno Freitas, pedia a intervenção das autoridades no local, temendo a ocorrência de uma situação grave. “Pode acontecer uma situação grave, por exemplo, pegarem fogo”, afirmou então Bruno Freitas, numa espécie de prenúncio do que agora viria a acontecer.