Dezenas de alforrecas na Praia dos Reis Magos

Com a chegada do tempo quente muitos iniciam também a época balnear, mas é necessária precaução na praia dos Reis Magos, no Caniço. O DIÁRIO foi contactado por um leitor que dá conta de que nas águas dessa praia existem dezenas de alforrecas, também conhecidas por águas-vivas.

Estes organismos podem provocar queimaduras e ardor quando entram em contacto com a pele, embora não sejam tão perigosos como os que se encontram em países exóticos.

De relembrar que, recentemente, também a Praia Formosa, no Funchal, viu as suas águas com diversas caravelas-portuguesas.