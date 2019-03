Detido pela PSP Madeira com heroína e dinheiro saiu em liberdade

O Comando Regional da PSP Madeira deteve, em flagrante delito, um homem com 55 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes.

“A detenção ocorreu na sequência do cumprimento de um Mandado de Busca Domiciliária, emitido pela autoridade judiciária após solicitação da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial do Funchal, numa das zonas desta Cidade, tendo sido possível apreender 190 doses de um produto estupefaciente denominado por heroína, 105 euros em numerário e ainda outros objectos conotados com a prática deste tipo de crime”, diz a PSP em comunicado.

O cidadão em causa foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de apresentações semanais e Termo de Identidade e Residência.