Detido no Aeroporto da Madeira com três mandados fica a cumprir pena na Cancela

Um português de 35 anos foi detido, ontem, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no Aeroporto Internacional da Madeira. O homem tinha três mandados de detenção e foi interceptado num voo proveniente do Reino Unido. Agora, fica no Estabelecimento Prisional do Funchal a cumprir uma pena de 6 anos, a que tinha sido condenado devido a vários crimes.

De acordo com nota do SEF, “o cidadão era procurado no âmbito de vários Processos Judiciais, um para constituição de arguido e prestação de Termo de Identidade e Residência (TIR), outro para notificação de sentença e um terceiro para condução ao estabelecimento prisional por ter sido condenado a seis anos de prisão efectiva em cúmulo jurídico pela prática de vários crimes, entre os quais homicídio na forma tentada, com sentença transitada em julgado”.

No decorrer da detenção, o cidadão foi detido, sujeito à prestação de TIR, tendo ainda sido notificado de todo o conteúdo das diversas decisões judiciais. Após cumprimento do determinado nos mandados de detenção, o cidadão foi conduzido ao estabelecimento prisional do Funchal, onde foi entregue para cumprimento da pena de 6 anos de prisão a que foi condenado.